Võeh, lutikad! Mida pead teadma, et levinud vereimejaid reisilt kaasa ei tuleks ja kuidas neid tõrjuda, kui see on juhtunud

Tänavu sügisel on Pariisi tabanud üle aastakümnete taas suuremat sorti lutikate invasioon. Väikesed vereimejad tunnevad end mugavalt peale kodude ja majutusasutuste ka ühistranspordis. Ohtralt pilte parasiitidest on postitatud sotsiaalmeediasse. Teeme selgeks mis elukatega on tegu ja kuidas toimida, et reisilt naastes poleks kohvris kaasas soovimatuid külalisi.