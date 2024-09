Kõrvetava valusööstu saatel tuleb välja vaid tilgake. Külmetamine põiepõletikku ei tekita, tegelikud põhjused on üllatavad

Kusepõiepõletik ehk tsüstiit on tüüpiliselt naiste haigus ja vähemalt korra elu jooksul kogeb seda peaaegu iga teine naine. Sellele on küllalt lihtne anatoomiline seletus. „Põiepõletik tekib enamasti bakterite liikumisel lahklihalt, niuetest ja pärakult läbi kusiti põide. Kuna naise kusiti on mehe omast tunduvalt lühem, esineb naistel ka põiepõletikku rohkem,“ räägib Põhja-Eesti regionaalhaigla günekoloog Mariann Rugo. „Põiepõletiku teket soodustavad limaskestade nõrgenenud vastupanuvõime, mis on omane perimenopausile ja menopausile, ning sagedased seksuaalvahekorrad. On ka haigusi ja seisundeid, mis põiepõletiku riski suurendavad, nagu näiteks diabeet, urineerimishäired, kuse-­suguelundkonda puudutavad protseduurid ja operatsioonid.“