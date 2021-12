100 aastat insuliini: kuidas on diabeediravi ajas muutunud?

Eestis elab diabeediga hinnanguliselt umbes 100 000 inimest. Neist suurem osa ehk ligi 90% on haigestunud teise tüübi diabeeti, mida loetakse eelkõige elustiilihaiguseks. Nii Eesti kui maailma statistika näitab, et suhkrutõppe haigestumine on tõusutrendis. Dr Põllu sõnul on selle põhjuseks peamiselt kehakaalu tõus, mida soodustab kergete süsivesikute söömine ja energia mitte ära kasutamine.

Oluline on rõhutada, et vähemlevinud esimest tüüpi diabeedi puhul ei ole tegu elustiilist tingitud haigusega, vaid autoimmuuntõvega, mille tekkepõhjused pole tänaseni täpselt teada. Dr Põld toob välja Soome teadlaste töö, milles on uuritud mikrobioomi ehk soolestiku bakterikoosluse rolli suhkrutõve kujunemisel ning jõutud järeldusele, et...