TERVISEUUDISED | Nipp öiste kuumahoogude vastu

Kuumahood on üks menopausi kõige sagedasemaid ja samas ka tüütumaid sümptomeid. Need esinevad koguni 80% naistel. Mõnede andmete põhjal võivad sagedasemad ja intensiivsemad kuumahood olla seotud ka suurema südame-veresoonkonnahaiguste riskiga. Väheliikuv eluviis on sellega aga kindlasti seotud.