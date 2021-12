“Enne oli tunne, et maailm kihutab pöörase kiirusega ja kõike on liiga palju,” tunnistab näitleja Harriet Toompere (46). Sunnitud paus tähendas tema jaoks võimalust analüüsida, kus ta oma eluga on, mida teeb ja tahab. “See oli sisemise korrektuuri aeg.”