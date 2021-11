8 tervislikku kingiideed, millega ei saa mööda panna

Biofarmacija toidulisandid on suurepärane valik inimestele, kes hindavad toodete sisaldust ja toimet. Need toidulisandid sisaldavad ainult aktiivseid toimeaineid, mis on orgaanilist päritolu ja organismile kergesti omastatavad. Ei ärrita magu. Toodetele ei ole lisatud keemilisi magus-, maitse-, säilitus- või muid abiaineid, mis organismile täiendavat kasu ei paku. Biofarmacija toidulisandite neutraalne maitse on seotud toodete naturaalsusega. Pulbriline vorm annab võimaluse mahutada suurt kogust toimeaineid ühte pakki ja pulbri segamine vee hulka annab lisaväärtust organismile. Vee joomine turgutab meie tervist ja on muu hulgas vajalik ka toitainete imendumiseks.