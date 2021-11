Parfümeerial on iidne ja rikkalik ajalugu. Kunst segada taimi, puu­vilju, seemneid ja teisi loodusande hõrguks aromaatseks tervikuks pärineb tuhandete aastate tagant muistsest Pärsiast, Araabiast ja Egiptusest. Esimene parfüümitootja on teada ajast 1200 eKr – Mesopotaamia naiskeemik Tapputi valmistas taimeosasid pressides ja õliga filtreerides parfüüme eelkõige kuningakojale.

Kuigi Tapputi ajast on parfüümi­tootmine käinud läbi pika tee ja tänapäeval on kaasatud ka moodsa tehnoloogia abil valmistatud sünteetilised lõhnaained, on traditsioonilised valmistusviisid ja üdini looduslikud komponendid taas populaarsust kogumas.

Mádara lõhnaekspert ­Sigita Birzniece leiab, et sõnasse „looduslik” tasub suhtuda teatud ettevaatlikkusega. „Väited stiilis „sisaldab looduslikke koostisosi” või „sisaldab eeterlikke õlisid” ei tähenda, et...