Mitmekülgse meditsiinilise jalahoolduse kompetentsiga kabinet tuleb murede korral appi

6. Jalatalla lamendumine, varvaste moondumised Tegemist on üha rohkem esile tõusnud probleemiga. Et vähendada sellest tekkivaid jala- ja seljavaevusi, aitab Serlymed õigete taldade ja ortooside valimisel.

4. Seenhaigused küüntel Küüneseen on küllaltki levinud haigus. Vastavalt rahvusvahelisele statistikale põeb seda 10–20% kogu planeedi elanikkonnast. Need seened toituvad keratiinist, lagundavad seda ja võivad tekitada inimesel veel tõsisema haiguse, keha dermatomükoosi.

3. Sissekasvanud küüs Sissekasvanud küüne puhul on tegemist olukorraga, kus küüne serv või nurk on kasvanud varvast ümbritseva nahavalli sisse ja põhjustab valu, punetust ja turset.

1. Diabeetiline jalg Diabeetiline jalg on küllaltki levinud diabeedi tüsistus. Pidevalt kõrged veresuhkruväärtused võivad tekitada jalgades närvide ja veresoonte kahjustuse. Tüsistuste tekke vältimiseks tuleb pöörata rohkem tähelepanu just jalgadele ja teha regulaarset jalgade kontrolli. Väiksemgi jalahaav või sisse kasvanud küüs võib osutuda hilisema tüsistuse põhjuseks. Jalakabineti õed nõustavad nii jala hoolduse osas, kuid koostavad ka vajadusel raviplaani.

Lisaks meditsiinilisele jalaravile tuleb Serlymed appi muudeski küsimustes.

Massaaž

Massaaži laialt positiivne mõju inimese kehale ja enesetundele on üldteada ning ka see valdkond on Serlymedis olulisel kohal.

Klassikaline massaaž aitab parandada vere- ja lümfiringet, soodustab ainevahetust ning tugevdab immuunsüsteemi. Lisaks sellele on see hea viis vabaneda stressist või lihasepingest. Klassikaline massaaž on üks vanimaid ja levinumaid massaaživõtteid maailmas.

Klassikaline massaaž ehk Rootsi massaaž kujutab endast erinevate liigutuste ja võtete kompleksi ning see viiakse läbi spetsiaalsel massaažilaual.

Imikute massaaž mõjub positiivselt lapse arengule, tugevdab tema lihaseid ja immuunsüsteemi. See on lahutamatu osa kehalises kasvatuses koos võimlemise ja karastamisega. Lisaks on see hea viis vähendada lihasepingeid ja mõjub hästi ka liigeste aktiivsusele.

Samuti pakub Serlymed koduõendust ja koduhooldust. Koduõendus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajab asjatundlikku meditsiiniabi. Koduhooldus aitab inimesi nende eluruumide koristamisel, poes käimisel, pesupesemisel ja triikimisel ning paljus muus.

Hetkel Sütiste tee 17 tegutsev Serlymed kolib alates detsembrist uuele aadressile Järve 2, Tallinn.

Peagi alustatakse koostööd ortopeedilisi teenuseid pakkuva ettevõttega Ortoteek.