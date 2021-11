Perearst hoiatab: gripp on liikvel! Tegu on raske haigusega, see ei ole lihtsalt nohu ja köha. Kuidas end kaitsta?

Alanud on tüüpiline eestimaine sügistalvine köha-nohu-kurguvalu hooaeg, mil on peamiselt liikvel erinevate viiruste tekitatud ülemiste hingamisteede ägedad viirusinfektsioonid. „Tavalisemad tekitajad on rinoviirus, RS-viirus, adenoviirus ja paragripp. Nende haiguste puhul kasutatakse üldist nimetust – ägedad respiratoorsed viirusinfektsioonid ning nende puhul ravitakse konkreetset sümptomit, olgu selleks köha, kurguvalu, nohu või peavalu,“ ütleb Triinu-Mari Ots.

Erandiks on gripiviirus, mille kulg on väga spetsiifiline ja mida on võimalik juba haigestumise esimestel päevadel sümptomite järgi kindlaks teha. „Sel juhul võetakse ka analüüsid, et anda laboratoorne kinnitus gripiviiruse olemasolule,“ lausub perearst. See on oluline nii ravi määramisel kui ka haiguskollete ennetamiseks või piiramiseks näiteks töökollektiivis, treeningsaalis või koolis.

„Enamasti on gripil järsk algus kõrge palaviku ja lihasvaluga. Gripp erineb teistest hooajalistest viirustest ka nii pikema ja raskema kulu poolest kui ka tõsise tüsistuste ohu tõttu,“ lausub Laagri Perearstikeskuse juhataja ning lisab, et gripiviirus võib olla...