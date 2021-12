ÜLEKAAL | Dieet, tabletid, maoballoon või kirurgia – kuidas vabaneda ülekaalust?

Kaalus alla võtta on üldiselt lihtne – peaaegu kõik oleme seda teinud. Palju raskem, sageli võimatu on kaalulangust pikka aega säilitada (ka seda on suur osa kaalulangetajaid kogenud). Kõige frustreerivam asja juures on see, et kaalu kipub tagasi tulema rohkemgi kui esialgu kaotatud sai.

Ülekaalu vähendamiseks on laias laastus neli võimalust

1. Elustiilimuutus ehk dieet ja trenn

Igasugune kehakaalu kontroll eeldab eluviisi ja toitumisharjumuste muutmist ehk liikumise suurendamist ja kalorite vähendamist. Klassikaline soovitus on vähendada igapäevaselt tarbitavate kalorite hulga 500 kcal võrra ja treenida mõõduka intensiivsusega vähemalt 150 minutit nädalas.

Ikka ja jälle leidub uusi dieete ja programme, mille propageerijad lubavad, et just see on see õige, mis töötab. Uuringute kohaselt on aga erinevate kaalulangetusprogrammide tulemused väga sarnased. Keskmine pikaajaline (rohkem kui 1 aasta kestev) kaalulangus elustiilimuutuse kaudu on 5%, intensiivsemates programmides, kus abiks ka terapeudid ja osalemine tugigruppides, 6%. Loomulikult leidub ka kaalulangetajaid, kes saavutavad püsiva ja märkimisväärse kaalulanguse. Näiteks LOOK AHEADi uuringus kaotas iga kümnes osaleja püsivalt üle 15% kehakaalust.

Kel ülekilosid vähe, võib sellise tulemusega täiesti rahul olla. Näiteks 100 kg kaaluva pikemat kasvu mehe puhul tähendab 10% kaalulangust normaalkaalu saavutamist, 150 kg kaaluva mehe puhul oleks selleks aga vaja kaotada 60 kg ehk 40% kaalust.

2. Rasvumisvastased ravimid

Nagu on otsitud imedieeti, nii on ka oodatud imetabletti, mis rasvumisprobleemid lahendaks. Ideaalis võiks ju võtta tabletti ja süüa kõike ja nii palju, kui hing ihaldab, ilma kilogi kosumata.