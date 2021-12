Tervise ja heaolu horoskoop 2022

Aasta tuleb tempokas ja täis muutusi, ootamatuid pöördeid. Kohati võib tunduda, et kõik kasvab üle pea. See toob fookusesse suhted ja suhtlemise. Just suhted muudavad 2022. aasta õpetlikuks, toetavad ja annavad energiat. Aasta kiires ja pisut hektilises rütmis on tähtis võtta aega oma kallitele, aga ka iseendale.