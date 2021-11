TERVISEUUDISED | Milline seos on headel kõhubakteritel kehakaalu ja vererõhuga?

Suurbritannia teadlased leidsid heade kõhubakterite olulisuse kohta veel ühe kinnituse: need on tõenäoliselt põhjus, miks näiteks marjades ja tumedas šokolaadis leiduvad antioksüdandid, täpsemalt flavonoidid, mõjuvad soodsalt kõrge vererõhu korral. Just see aga uuringu käigus selgus, lisaks leiti, et toiduga rohkelt flavonoide saavate inimeste soolestikus on ka bakterite kooslus mitmekesisem.