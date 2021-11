OSALE | Aita valida Eesti Aasta Arsti 2021!

„Mööda hakkab saama taaskord väga keeruline ning pingeline aasta nii arstide kui patsientide jaoks,“ sõnas Eesti Tervise Fondi juhtaja dr Eero Merilind. „Pühendunud arstid teevad oma tööd südamega ning neile on väga oluline, et abi jõuaks iga patsiendini. Kõige suurem tänu arstile on hea sõna – ei ole midagi positiivsemat tundest, kui sinu tööd märgatakse ning tunnustatakse. Öeldes oma lemmiktohtrile „aitäh“ olete muutnud tema päeva palju helgemaks! Ei tasu unustada, et tänamine annab ka tänajale endale hea emotsiooni.“