Raskest haigusest andsid märku veidrad sümptomid, diagnoosiga kohanemine oli kui sõit Ameerika mägedel

Esimest tüüpi diabeeti põdev inimene peab tegema ööpäevas kuni 180 raviotsust. Värskelt diabeedi diagnoosi saanutele soovitab Angela võtta aega olukorraga harjumiseks ja õppimiseks. “Ma olen ise väga kärsitu inimene, mind ajas närvi, kui ma kohe ei osanud kõike õigesti teha. Tähtis on aga mõista, et füüsilise tervise juures on oluline ka vaimne heaolu. Kui aeg-ajalt libastuda, pole see veel maailma lõpp. Haigus ja tüsistused on hirmutavad, aga kehvemaid aegu tuleb ikka ette. Kõige tähtsam on mitte musta auku langeda,” nendib ta.

Noore vapra naise eesmärk on jagada oma kogemust ja mõtteid diabeedikogukonnaga, eriti nendega, kes ei soovi või ei oska oma lähedastega sellest rääkida. Nii saigi alguse blogi "Anxi diabeedijutud".

Loe artiklist Angela lugu.