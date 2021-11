VIDEO | Rasestumisega seotud müüdid ja faktid: millised on kõige tõhusamad rasestumisvastased vahendid?

–

Praegu on populaarne kõik, mis on loomulik või looduslik. Rasestumisvastaste vahendite osas kehtib aga reegel, et ükskõik kui populaarne on mõni looduslik rasestumisvastane meetod, ei taga see kaitset planeerimata raseduse eest.Vaata videot! Rasestumisega seotud müüdid ja faktidvastab Seksuaaltervise Nõuandla arst