VAATA | Meestepäeva erisaade: vööümbermõõdu olulisus, sellerimahl ja kuidas ennast terveks päevaks üles äratada

Meestekuu kestab kogu novembri. Ja see on hea aeg võtta mehe tervis fookusesse nii endal kui temast hoolival kaaslasel, sõbral või muul pereliikmel.

Tervisekontroll on tänapäeval tehtud lihtsaks ja kättesaadavaks. „Pikema Sõpruse Päeva“ meditsiinipartnerid SYNLAB, Qvalitas Arstikeskus, Confido ja Medicum on 30 erameditsiinikeskuses üle riigi loonud meeste jaoks tingimused, et ka eriolukorra ajal saaks anda vereproovi põhjalikuks tervisekontrolliks.

Kui testist ilmneb, et tervisega on midagi lahti, siis on parem saada sellest teada varem kui liiga hilja. Kui kõik on aga normis, siis võib kasutada ka tubli tervisekontrollija räppar Genka sõnu: "Näitajad olid nii head, et avasin seepeale veini".