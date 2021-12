Kui põis teeb põrguvalu

Kes on kordki põdenud põiepõletikku, tunneb selle ilmeksimatult ära – tekib pidev tung saalida WC vahet, kuigi kõrvetava valusööstu saatel tuleb välja vaid tilgake. Vanaemad on meid hoiatanud, et põiepõletiku saab külmal kivil istudes, kuid arstide sõnul see päris nii siiski pole.