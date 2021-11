Mida õppida loomadelt? Zooloog Tiit Maran: pole tarvis kõhtu alati täis süüa ega vähendada keha võimet äärmustega hakkama saada

Tiit Maran on teinud väga edukat tööd Euroopa naaritsa päästmisel ja pälvinud selle eest ka Eerik Kumari looduskaitse­preemia. Inimtegevuse tagajärjel toimuva liikide väljasuremise kohta on ta öelnud, et loodus võib sellega isegi toime tulla, kuid inimene mitte, ja nimetanud seda meie tsivilisatsiooni kriisiks.

Me oleme teiste liikidega väga sarnased, kuid põhiline erinevus on see, et meie kultuurikiht on väga paks. Samal ajal valitseb eksi­arvamus, et ainult inimestel on kultuur ja loomadel seda pole. Tegelikult on selle ilminguid paljudel liikidel, isegi äädikakärbestel. Maailmas pole aga ühtegi teist liiki, kelle olemine või mitteolemine sõltuks niisugusel määral sellest, milline on tema maailma määrav kultuuri­kihistus.

Inimene on loonud enda ümber hästi palju mugavusi ega saa enam seetõttu hakkama asjadega, mis on eksistentsi juures täiesti normaalsed. Me oleme väga nõrgad nii füüsiliselt kui ka vastupanu poolest paljudele haigustele, järjest nõrgemad ka vaimselt.

Mida on meil loomariigilt õppida, kuidas mõjutab inimesi ja loomi keskkonnakriis, kas me ikka oleme metsarahvas, kuidas loomad end ravitsevad ja palju põnevat saad teada intervjuust Tallinna Loomaaia direktori Tiit Maraniga.