KUULA SAADET | Tasakaal: kaose keskel on alati võimalus. Saatekülaline on kindralmajor Meelis Kiili

“Tänasel päeval on põhjust õnnelik olla, sest meil on võimalus panustada rahu loomisesse," räägib Ithaka Maria. Pimedal ajal ei pea kobama tundmatuses. Just praegu on kõige otstarbekam otsida valgust ja soojust iseendaks olemisest.



Saate keskseks teemaks on väärtused, rahuküsimus ning ühtekuuluvustunne: “Novembrikuu on olnud Eestlaste jaoks nii inspireeriv kui ka jõudusid koondav – 103 aastat tagasi 11. novembril moodustati Kaitseliit. Algas eestlaseks kujunemine, Eesti rahvaks olemine. Tunneli lõpus oli valgus," selgitab endine Kaitseliidu ülem Meelis Kiili.

