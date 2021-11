Nohu on ebameeldiv, ükskõik kui kaua see kestab. On aga inimesi, kes kannatavad nohu all kogu elu. “Kroonilist nohu ehk kroonilist rinosinusiiti iseloomustab ninasügelus või hoopis ninakinnisus,” selgitab City Tervisekliiniku õde Eliise Berens. “Esineda võib ninaeritist, mis ei möödu kolme nädala ega koguni mitme kuuga.” Tihtipeale aetakse krooniline nohu segamini külmetus- ehk viirus­haigusest põhjustatud nohuga.

