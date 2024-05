TRENNIKAVA | Mis aitab vigastuste ja valu vastu, hoiab nooruslikkust ja suurendab jõudu? Venitamine! 15 mõnusat venitusharjutust

Lühenenud ja jäigad lihased on füüsilist pingutust nõudvates tegevustes jõuetumad, sest vereringe neis on piiratud. Hea verevarustus on aga vajalik, et rikastada lihaskude hapniku ja toitainetega. Kui lihased on näljas, ei suuda need pärast füüsilist pingutust taastuda. Nii on traumad kerged tekkima.