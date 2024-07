„Suured lapsed – suured mured.“ Kuidas olla toetav vanem oma täiskasvanud lapsele ja milliseid suhtlusvigu vältida

Lastekasvatamise kohta leidub nii palju infot, et on peaaegu imelik, miks me kõik pole ammu õppinud olema ideaalsed lapsevanemad. Natuke lähemalt vaadates aga näib, nagu lõpeks lapse ja vanema suhe ära hetkel, kui saab peetud lapse 18. sünnipäev. Ometi püsib lapse ja vanema side seni, kuni mõlemad on elus, ja jätkub tegelikult ka hiljem: surnud vanema mõtteid ja õpetussõnu arvestatakse pärast ta lahkumist vahel rohkemgi, mälestused ilusatest ühistest hetkedest jäävad lastega alatiseks.