KUULA | Aivo Nadel saates Trennijutud: Energiajoogid mitte ei anna, vaid võtavad energiat

“Tavaline energiajook ei anna energiat, vaid pelgalt ergutab organismi, kasutades selleks organismis olemas olevaid aineid,” selgitab Aivo Nadel. Energiajookide põhikoostiseks on kofeiin ja B-grupi vitamiinid, mis ongi mõeldud organismi lühiajaliseks turgutamiseks. Seega võtavad need pikas plaanis organismist pigem ära ning ka hilisem taastumine peab olema selle võrra parem, kirjeldab ta.

“Spordijoogid aga annavad energiat. Tõsi, on olemas ka selliseid spordijooke, milles ei ole energiat, kuid milles sisalduvad vähemalt soolad,” ütleb Nadel. Treeningjärgselt on soolade lisamine, mida organism treeningu käigus paratamatult kulutab, väga oluline. “Tarbides vaid vett ilma lisanduvate mineraalaineteta, võib tekkida isegi veemürgistus. Vesi lahustab olemasolevaid soolasid veelgi, ning seepärast on oluline neid juurde tarbida,” põhjendab Nadel.