Iluprotseduuride buum – kui kreemipurgist ei piisa, aga kirurginuga pelutab

“Esteetilise meditsiini protseduuride hulk on pärast koroona tulekut ligi kolmandiku kasvanud,” tõdeb esteetilise meditsiini arst Margarita Rebrov. “Inimesed vaatavad ennast arvutiekraanilt ja märkavad asju, mida enne ei näinud.” Kindlasti on praegune suur huvi välimuse kohendamise vastu tingitud ka sellest, et kaugtööd tehes saab taastumisaja koduseinte vahel veeta.

Esteetiline meditsiin pakub dr Rebrovi sõnul abi inimestele, kes pole oma välimusega rahul. “Me aitame suurendada kliendi enesekindlust ja parandada tema elukvaliteeti.” Enamikul juhtudel on protseduurid põhjendatud, aga arst toonitab, et vaimse tervise häireid sellised teenused ei lahenda. Tähelepanu juhtimine sellele on oluline. “Üha enam pöördub esteetilise meditsiini kliinikutesse noori ilusaid inimesi,” toob dr Rebrov välja, et rahulolematus ei ole sageli põhjendatud.

