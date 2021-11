Pidada pensionipõlve väljateenitud puhkuseks, mil keegi sinult enam midagi ei nõua, mõjub laastavalt. Miks?

Guugeldades sõnapaari “pensionile jäämine”, leiab internetist lehekülgede viisi viiteid pensioniga seotud seadustele ja juttu pensioni suurusest koos kalkulaatoritega, kuid ei midagi selle kohta, mida tähendab pensionile jäämine inimesele emotsionaalses või vaimses mõttes.

Mida töö meile annab? “Palka, suhtlemisvõimalust, struktureerib aega, loob sotsiaalseid kontakte ja kollektiivset tunnetust, laseb end probleeme lahendades proovile panna. See kõik on meie ajule vajalik stimulatsioon. Selle eest vastutab tööandja, aga kui jääd pensionile, pead hakkama ise vastutama. Sellepärast tuleb pensionile jäämist planeerida. Peaksid teadma, et pool aastat on sul vahva tunne, aga siis tuleb argipäev," räägib Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur ja pikaaegne tervena vananemise eestkõneleja Tiina Tambaum.

Elamise hoog peaks kestma aga ka siis, kui tööl enam ei käi. Kuidas pensioniaega sisustada nii, et ei tekiks kiiret vaimset taandarengut ja millega veel peaks arvestama, saad teada juba artiklist.