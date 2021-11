TERVISEUUDISED | Kas keskeas paksuks minna on paratamatu ealine iseärasus? Teadlased tegid selle kohta üllatava avastuse

Ameerika teadlased olid üsna üllatunud, kui avastasid, et oma suuruse kohta põletavad üheaastased lapsed kaloreid 50% kiiremini kui täiskasvanud. Teise üllatusena selgus, et 20. – 60. eluaastal ainevahetusele kuluv energiahulk eriti ei muutu. See tähendab, et kui sa keskeas juurde võtad, siis seepärast, et sööd rohkem, mitte seetõttu, et keha kasutab vähem energiat. Muidugi võeti uuringus arvesse vaid põhiainevahetust, mitte liikumisega kaasnevat energiakulu.