Arst on rääkinud: mehed, just neid kümmet asja võtke palun oma tervise juures eriti tõsiselt!

Kõige suurem mure, mida arst näeb, on ülekaalulisus Uuring 2020. aasta algusest ütleb selgelt: 40–50-vanustest meestest on Eestis tervelt 72,2% ülekaalulised ja 27,4% rasvunud. Selle tulemusena tekivad kohe järgmised mured: madal testosteroonitase, paigast ära vererasvade tasakaal, mis on veeresoonte lupjumise põhjuseks. Sellest omakorda tulenevad infarktid ja insuldid. Lisaks diabeet ehk suhkurhaigus ja asju on veel ja veel... Kui see peaks natukene lohutama, siis on sama probleem ka mujal maailmas, aga me räägime siiski Eestist. Lahendus: proovi rohkem liikuda, sest kaalul ei ole ei vähem ega rohkem kui elu või surm.

Ära arva, et infarkt sind ei taba 2020. aastal moodustas infarkt 12% Eesti meeste surmadest. Veresoonkonnahaigused kokku aga 40% surmadest. Vaata korraks ringi tänaval, tööl, bussis või sõprade seas. Järgmise kümne aasta jooksul on statistiliselt kümnest mehest neli surnud veeresoonkonnahaigustesse. Ja sa arvad, et sa oled igavesti kaitstud?

Ära lükka edasi arstikülastust Mehed vanuses 40–50 käivad arsti juures kaks korda vähem kui naistest eakaaslased. Alates 60. eluaastast pöördub pilt vastupidiseks. Mine käi seal arsti juures ikka kohe ära, mitte „homme“. Paljusid haiguseid on võimalik ennetada. Ära kannata, ära karda visiidi tulemust ja ennekõike ära palun kasuta enese diagnoosimiseks dr Google’it. See on halvim, mida teha saad.

Töö ja puhkeaja normaalse vahekorra ignoreerimine pole kindlasti hea mõte

See punkt puudutab eriti noori, aga ka keskealisi mehi: tööd tee töö ajal ja puhka puhkeajal! Puhkeaeg võib ja mõnes mõttes isegi peaks olema samuti aktiivne, aga ülimalt oluline on UNI. Just magades taastub keha nii füüsilises kui vaimses mõttes: näiteks REM unefaasis taastub vaimne võimekus. Kui me ei puhka, siis meie töövõime langeb, asjad kipuvad kuhjuma ja tulemuseks on stress ning sellele järgnev depressioon. Need võivad viia omakorda suitsiidideni (2020. a. Eestis 2% surmapõhjustest meestel). Seega ära alahinda puhkuse aga ennekõike une tähtsust!

Ebaterved eluviisid lõikavad su elust aastaid nagu vikatiga

Sellega ei üllata ilmselt küll mitte kuidagi mitte kedagi. Jutt loomulikult alkoholist ja tubakast. Statistiliselt on mõlema tarbimine Eestis selle sajandi algusest kuni tänaseni jõudsalt vähenenud, kuid minna oleks veel.

Kui tarbid liigselt alkoholi, on tulemus teada. Sind tabavad maksahaigused (näitude halvenemine 27% meestest), langenud testosterooni tase ja tõusnud kolesterool. Alkohol muutub püsival tarvitamisel antidepressandist kiiresti depressandiks.

Sama on tubaka tarbimisega: 50% kopsuvähi diagnoosidest on seotud suitsetamisega. Lisaks hingamisteede pahaloomulised kasvajad, mis moodustavad 25% meeste surmadest. Ja ära arva, et alternatiivsed tubakatooted palju tervislikumad on.

Toitumine on pika ja hea elu alus