Tervis + tahtejõud: põhimõtted ja piisknakkus

“Ma põhimõtteliselt ei vaktsineeri ennast sellepärast, et peab,” ütles üks vana tuttav, kui arutasin temaga, kas peaks kinnisvara asemel Hummeri ostma, et seda päeva kaupa poissmeestepidudeks ja tüdrukuteõhtuteks Autolevi kaudu rentima hakata. Inimene, keda olin alati arukaks pidanud, suutis üllatada, sest ma olen ise see vana tõsiteaduse usku kivipea. Kõik, kes minuga sama usku ei ole, on nagu teiselt planeedilt, teate küll.

Sass Henno