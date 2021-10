Urmo Aava: kui Eesti mees hooliks oma tervisest sama palju kui autost

Aava toob mängu terava paralleeli: „Tean ju motosportlasena täpselt, kui oluline on sõiduki diagnostika, mis aitab hoida mootori ja muu töökorras. Kohati tundub, et eesti meestele on oma neljarattalise lemmiku käigus hoidmine isegi olulisem kui enda tervise eest hoolitsemine. Loodan siiralt, et oma auto käigus hoidmise kõrvalt leitakse aega ka oma terviseseisundi süsteemseks kontrolliks, mis annab võimaluse suurematele tervisemuredele kiiresti jaole saada või neid suisa ennetada.“