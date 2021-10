On oodata varajast ja intensiivset gripilainet. Eesti Pereõdede Ühing kutsub kiiremas korras gripi vastu vaktsineerima!

Prognooside kohaselt tuleb gripp see hooaeg tagasi tavapärasest varakumalt ja tugevamini ehk oodata on teistsuguse ajastuse ja intensiivsuse lainega ebatüüpilist hooaega.

2020. aastal oli gripi levimus ajalooliselt madal. COVID-19 ennetusmeetmed nagu distantseerumine, maskide kandmine, käte pesemine ja reisipiirangud tõkestasid ka gripi levikut ning gripiga seotud surmajuhtumite arv vähenes 95 protsenti. Viiruse levik oli mahasurutud, mis tähendab, et ühtlasi langes ka gripivastane immuunsusfoon. Prognooside kohaselt tuleb gripp see hooaeg tagasi tavapärasest varakumalt ja tugevamini ehk oodata on teistsuguse ajastuse ja intensiivsuse lainega ebatüüpilist hooaega. Seetõttu on eriti oluline ennast gripi vastu vaktsineerida.