Hirmul on suured silmad ja väga pikk samm

Test testiks, aga kõik need tunnid täis teadmatust, et „Mis siis, kui sealt ikkagi midagi välja koorub?!“. Õnneks oli mulle ülimaks toeks minu parim sõber ehk abikaasa, kes andis mulle piisava enesekindluse, et mitte pageda nelja tuule poole, vaid protseduurid siiski läbida. No ja mis siis juhtus? Verd võeti nii, et ma ei saanud arugi. Tulemused olid käes järgmisel päeval ja laboriarst seletas kõik veel arusaadavalt lahti ka. See on päris hämmastav, kuidas inimese aju suudab ise toota mingit täielikku absurdi,“ võtab Üllar oma kogemuse kokku.