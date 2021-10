Danel Pandre | Tahaks oma lapselastega koos bändi teha

„Noorena anna ainult minna – põhimõtteliselt tee, mida tahad ja palju tahad, taastumine polegi nagu suurem asi mure. Kui aga vanus passis hakkab vaikselt üle 40. eluaasta kruttima, aga hing on endiselt varajastes kahekümnendates, saab õige kiiresti selgeks, et keha ja vaim enam päris sama sammu ei astu,“ ütleb mitmest edukast bändist tuttav muusik. Just see panigi mehe mõtlema oma tervise hetkeseisule ja ka tulevikule. „Olen kolmel järjestikusel aastal käinud Pikema Sõprus Päeva raames tervisekontrollis – saamaks ette üldpilti olukorrast. Esimese korra tulemused olid kaugel täiuslikkusest. Ometigi suutsin endas leida piisavalt jõudu viimaks sisse mõned elukorralduslikud muudatused. Teiseks aastaks oli selge, et hullemaks enam tervislik seisund ei läinud, aga paremaks ka mitte. Kolmandal aastal sai selgeks, et väheste, olgugi, et püsivate muudatustega on võimalik protsesse aeglustada, kuid mitte parandada.“