Südamehaigus ohustab enam naisi – nad ei tunne infarkti ära. Millised on naistele iseloomulikud sümptomid?

Statistika on näidanud, et iga teine naine sureb paraku just südamesurma. “Naised hoolitsevad üldjuhul oma tervise eest rohkem kui mehed, kuid sellest on tihtipeale vähe,” ütleb Anu Hedman. “Isegi meedikud informeerivad naisi rutiinselt küll vähiskriiningust, kuid mitte südameriskide skriiningust.”

Dr Hedmani sõnul on naiste hulgas südame-veresoonkonnahaigusi rohkem kui meeste seas – insultide sagedasema esinemise tõttu. “Põhjus on ilmselt selles, et naiste sümptomid südame­haiguste korral on ebatüüpilisemad ja tagasihoidlikumad kui meestel. Seetõttu on ka näiteks ainult kuni 40 protsendil naistel kõrge vererõhk raviga kontrolli all. Iga neljas naine maailmas on kimpus kõrge vererõhuga,” tõdeb doktor statistikale tuginedes.

"Naistel avalduvad südamehaigused üldjuhul kümme­kond aastat vanemas eas kui meestel, tavaliselt pärast menopausi,” ütleb dr Hedman. “Kui mehe südameinfarkt kulgeb tugeva valuga keskrinnus, siis naised võivad meestest märksa erinevamaid sümptomeid kogeda – nagu näiteks..."

