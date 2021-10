VAATA | Kuhu oma laps trenni panna?

Ujumisklubi Nordswim korraldab ujumistrenne Viimsi spaa tervisekeskuse ujulas ja Pirita Sport ujulas (endine Pirita TOP ujula). Videos räägib ujumistreener Teet Daaniel lähemalt, miks võiks lapse viia ujumistrenni. Daanieli sõnul on ujumine eluks väga vajalik ning see võib olla kõige odavam tervisekindlustus. Loomulikult on vees ka väga lõbus aega veeta ja kehaliselt on tegemist hea treeninguga.