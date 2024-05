Kõhukinnisus on levinud mure. Kuidas seda kiiresti lahendada? Millal on asi aga tõsine ja vajab viivitamatut arstiabi?

Krooniliseks kõhu­kinnisuseks peetakse seisundit, mil ei teki vajadust päevi tualetti minna või on seal käimine vaevusterohke, sõnab Ida-Tallinna keskhaiglas patsiente vastu võttev gastroenteroloog Thomas Zimmerer. “Patsiendil diagnoositakse krooniline kõhukinnisus, kui kolme kuu jooksul (esimest korda mitte vähem kui kuus kuud enne diagnoosi) esineb kaks või enam järgmistest sümptomitest: vähemalt neljandikul juhtudel tekib tualetis vajadus pressida või pingutada; neljandikul juhtudel on tunne, et soolt ei suudeta täielikult tühjendada ja sellele on vajadus sõrmega kaasa aidata; esineb blokeerimistunnet, väljaheide on kõva; roojatakse alla kolme korra nädalas,” loetleb dr Zimmerer.