Nii mõnigi 55aastane näeb välja nagu 70. Kuidas saab teada oma keha bioloogilise vanuse? Kuidas end nooremaks treenida ja süüa?

Huvi oma bioloogilise vanuse hindamise vastu kasvab ka tervise­teadlike inimeste seas. Peale kõikvõimalike internetis leiduvate testide on asutud seda halastamatult mõõtma isegi koduste nutikaaludega. Iseasi, kui usaldusväärsed need andmed on. Et tõele lähemale jõuda, tasub pilk pöörata spetsiaalsete aparaatide poole. Külmaks ei jäta oma bioloogilise vanuse teadasaamine enamasti kedagi – see on tihti motiveeriv põhjus füüsilist aktiivsust suurendada ja menüüs korrektiive teha.

“Kui inimese bioloogiline vanus vastab eale või on veidi alla selle, on ta järelikult heas vormis. Kui see number on suurem, tuleb ilmselt midagi muuta: kaalu langetada või rohkem trenni teha,” ütleb Benu apteegiketis keha­koostise analüsaatoriga töötav konsultant Kreete Põlme. Tema sõnul reageeritakse mõõtmistulemustele väga erinevalt. On neid, kes imestavad, üllatuvad, jäävad mõtlikuks, mõnele teisele ei ole see aga üldse mingi näitaja.

Mida igaüks saab ise teha, et oma keha noorendada, saad teada juba artiklist.