TERVISEUUDISED | Pikaealisuse saladus peitub... soolestikus?

Teadlased analüüsisid 160 keskmiselt 107aastase inimese soolebaktereid ning võrdlesid neid 80. eluaastates ja 21–55aastaste inimeste mikrobioomiga. Uuring näitas, et üle saja-aastaste soolestikus elab Odoribacteraceae perekonda kuuluv bakter, mis toodab rohkelt teatud sekundaarset sapphapet (isoalloLCA). See hape võib toetada soolestiku tervislikku mikrofloorat ja seega parandada üldist tervist: happel leiti nimelt olevat antimikroobsed omadused, tänu millele võib see pärssida ”halbade” bakterite kasvu. Laborikatsetes selgus näiteks, et see aeglustab rasket kõhulahtisust ja põletikku põhjustava bakteri Clostridium difficile arengut.