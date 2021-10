Unehäired, katkendlik uni ja liiga varajane ärkamine vaevavad aeg-ajalt igaüht ning vanuse kasvades need probleemid vaid süvenevad. Normaalseks uinumis­ajaks peetakse 10–20 minutit. Kui magama jäämiseks kulub üle tunni, võib see viidata mõnele tervisehädale, kui aga kustud kohe, kui pea patja puudutab, oled liiga väsinud ja vajad rohkem või kvaliteetsemat und. Paljudele on keeruline just magama jääda, sest päeva­sündmused ei taha mõtetest taanduda. Kui avastad end unetult voodis vähkremas, tasub mõni järgmistest tehnikatest kasutusse võtta...