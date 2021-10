Kas tead, mille poolest erinevad psühhopaat ja sotsiopaat? Ehk tunned ise ka mõnd sellist "frukti"?

Kui keegi teeb sulle ootamatult haiget või toimib sinu meelest imelikult valesti ja teeb seda kuidagi "lambist", siis tihtipeale võid end tabada mõttelt "no on alles psühhopaat!" või "kuramuse sotsiopaat !". Inimesed kasutavad neid termineid segiläbi, omamata aimu, mis on mis ja mis vahe neil on. Psühhopaat ja sotsiopaat on jah, küllalt sarnased, ent neid eristab üks oluline omadus.