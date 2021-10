Rene Bürkland selgitab Hiina toitumisteraapia alusel, mida külmal hooajal süüa, et tervist hoida ja turgutada

Hiina toitumisteraapias pole õigeid ega valesid toiduaineid, on sobivad ja mittesobivad. Igaüks meist on unikaalne ning sestap võib see, mis ühele toob terviserikke, aidata teisel hoopis terveks saada. Hiina toitumisteraapias ei saa kõikidele anda ühtmoodi sobivaid soovitusi. Seda põhjusel, et tervislik toitumine on väga individuaalne. “See lähtub nii kehatüübist, vanusest, töö iseloomust, elupaigast kui ka aasta- ja isegi kellaajast ning paljudest muudest nüanssidest,” selgitab Hiina meditsiini arst Rene Bürkland.

Kõige tähtsam on taastada ja hoida kehas harmooniat, tasakaalu kahe olemuselt erineva ürgse jõu — naiseliku, rahuliku, intuitiivse yini ning meheliku, aktiivse, ratsionaalse yangi vahel. Külmal ajal, mil valitseb jahe yin-energia, tuleks tasakaalu säilitamiseks anda kehale toiduga sisemist soojust. Suvel seevastu, mil ülekaalus on soe yang-energia, süüa seda, mis kehast liigse soojuse välja viib.

Yin ja yang on Hiina meditsiini aluseks oleva taoismi põhimõisted. See iidne loodus­filosoofia peab tähtsaks loodusega kooskõlas elamist ning kuna ka inimene on osa loodusest, peaksime tasakaalus ja terve püsimiseks selle rütmide järgi toimetama.

“Talv on aeg, mil loodus puhkab. Meilgi oleks hea toimetada rahulikuma ja mõõdukama tempoga ning süüa seda, mis viiks energia sügavale kehasse, seda seal hoiaks ja meid sisemiselt soojendaks. Selleks on head...

Loe artiklit ja saad teada:

Kuidas toiduained jagunevad järgmistesse tüüpidesse: soojendav, jahutav, kuivatav, niisutav, toniseeriv, eluenergiat andev?

Mis on kuus põhimaitset?

Millised toidutüübid ja maitsed on talvel kõige vajalikumad?

Millised vürtsid aitavad, kui oled just-just haigeks jäämas?

Millise külmetuse puhul mida süüa?

Talvine päikesepuhkus: jah või ei?