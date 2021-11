Teadusuudised | Külm dušš tõepoolest parandab tervist

Külmast dušist on saanud paljude ärkamisrutiini osa ja mitte ilma põhjuseta. Hollandis tehtud uuringuga leiti, et hommikul külma duši all käinud inimesed jäid haiguslehele väiksema tõenäosusega kui need, kes eelistasid ainult sooja dušši.

Inge Mehide