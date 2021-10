TERVISEUUDISED | Jämesoolevähki esineb aina sagedamini. Tartu teadlased leidsid uue meetodi selle haiguse tõhusamaks ennetuseks

Epidemioloogiliste andmete alusel on väidetud, et jämesoolevähi uute diagnooside hulk kasvab 2030ndaks aastaks 60%, mida on seostatud eeskätt elustiili, sealhulgas toitumis- ja liikumisviiside muutumisega. Praeguses sõeluuringute praktikas püütakse esmalt tuvastada väljaheiteproovidest silmale märkamatuks jäävaid vere jääke, misjärel viiakse läbi koloskoopia, et tuvastada sooleseinal võimalikke kasvajaid. Eestis läbi viidud sõeluuringutel kasutatakse roojast peitvere tuvastamiseks immunokeemilist peitveretesti ehk FIT-testi.