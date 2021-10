Karjäärinõu noorelt naisjuhilt: need on hobide seitse kasutegurit, mis muudavad su oma töös paremaks ja õnnelikumaks juhiks

Tööandjad räägivad alatasa, kui oluline on töötajate töö- ja puhkeaja tasakaal. Sama tähtis on see ka juhtide jaoks. Olen täheldanud, et alustaval juhil kulgeb esimene aasta sujuvalt – kõik on uus ja huvitav. Teisel aastal tunneb ta suurt saavutusrõõmu, kuna ettevõetud eesmärgid hakkavad teoks saama. Kolmandal aastaringil kipub tekkima tunne, et kõik on tehtud ja süveneb rutiin. Tõtt-öelda algabki minu jaoks tõeline juhtimine just siis, kui suudetakse rutiiniga hakkama saada. Pea ees juhitöösse sukeldudes kipud end sinna ülepea ära kaotama, kui muid tegevusi kõrvale ei luba. Rutiinist aitavad puhata hobid ja muud meelistegevused, mistõttu on need minu arvates juhile lausa kohustuslikud.

