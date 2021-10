Kuidas seksuaalelu ja naudingud mõjutavad meie tervislikku seisundit?

Tablettide neelamise asemel võiks õhtu sisustada lõõgastava massaažiga , mis lõdvestab keha ja erutab meeli. Kõik teavad, et pärast orgasmi on uni kõige magusam!

Peaaegu kolmandiku oma elust veedame magades ja üha rohkem saadakse aru, kui oluline roll on kvaliteetsel unel. See aitab välja puhata, taastuda ja hoiab meele teravana. Kas vähkred voodis ja ootad tunde und? Unerohu asemel võib abi olla hoopis seksuaalsest aktiivsusest. Nimelt vabanevad seksides organismis ained, mis soodustavad magamajäämist. Orgasmini viinud seksi toimel vabanenud hormoonid leevendavad stressi ja aitavad kaduda muremõtetel. See kehtib nii meeste kui ka naiste puhul. On avastatud, et pärast seksi paraneb naistel REM- ehk unenägude unefaas, mis on väga oluline vaimse tasakaalu taastamiseks ja emotsionaalseks puhkuseks.

Sinu süda ei tee liikumisel vahet. Südame jaoks on seks trenn ja mõõdukat treeningut süda armastab. On leitud, et 50+ vanuses mehi, kes regulaarselt seksivad, tabavad südamehaigused 45 protsenti väiksema tõenäosusega. European Heart Journalis ilmunud uuringus võrreldakse seksi mõõduka füüsilise tegevusega – nagu trepist üles kõndimine või kiiremas tempos jalutamine. Kalorid kuluvad ja naudingud kogunevad – win-win.

Lisaks – New Yorgi ülikooli teadlased tõid uuringus välja, et tudengid, kes harrastasid regulaarselt seksi, hindasid oma vaimset tervist paremaks ja olid tunduvalt enesekindlamad kui harva seksivad üliõpilased. Teatavasti kasvatavad ka õigesti valitud ehted naiste enesekindlust!

Stress on kõikide murede peapõhjus! Nii seostatakse ülemäärase muretsemisega peavalusid, uneprobleeme, seedehäireid ja depressiooni, samuti on stress üks südame-veresoonkonnahaiguste olulisi riskitegureid. Kalli inimese lähedus ja puudutused leevendavad stressi ja ärevust. Intiimse läheduse suurendamiseks ja stressi vähendamiseks tasuks magamistoas proovida erinevaid kostüümimänge, mille jaoks saab inspiratsiooni siit !

Tugevamad vaagnapõhjalihased

Need lihased ei erine kuidagi meie teistest lihastest, mis tähendab, et toonuse hoidmiseks tuleb neid treenida. Tugevad vaagnapõhjalihased aitavad naistel elu nautida ja vältida uriinipidamatust, mis on väga levinud tervisemure. Lausa iga kolmas naine on elu jooksul hädas tilkadega püksis. Et seda häirivat probleemi vältida, soovitatakse treenida neid sisemisi lihaseid väikeste märkamatute harjutustega, kuid samamoodi toimib trennina nii seksimine kui ka orgasm. Vaagnapõhjalihaste treenimiseks sobilikud tupekuulid leiad siit.

Väheneb eesnäärmevähi risk

Eesnääre on kui mehe teine süda – väga tähtis organ, mis mõjutab mehe seksuaalsust ja urineerimist. Samas ohustavad eesnääret mitmed hädad – paljud kroonilised meestehaigused on seotud just selle kastanimunasuuruse näärmega. Paarkümmend protsenti Eesti meestest põeb oma seksuaalelu tippajal eesnäärmepõletikku ja üle poole 50+ vanuses meestest kannatab eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimishäirete all. Eesnäärmevähk on meeste hulgas kõige levinum kasvaja.

Ejakulatsioon vähendab eesnäärmevähi riski. On leitud, et mehed, kes ejakuleerisid 21 või rohkem korda kuus, haigestusid kolmandiku võrra vähem eesnäärmekasvajasse võrreldes meestega, kes ejakuleerisid 4–7 korda kuus. Järelikult seksida, seksida ja veel kord seksida! Eesnäärmevibraatorid leiad siit.

Pikem elu

Kõik loetletud positiivsed kõrvalnähud moodustavadki kokku pikema ja õnnelikuma elu. Kusjuures see puudutab mõlemat sugupoolt – seks on oluline nii vaimse kui ka füüsilise tervise aspektist. Meeste puhul on välja toodud regulaarne ejakuleerimine, mis aitab hoida eesnäärme tervise korras. Naiste puhul on leitud, et südamehaiguste risk väheneb koguni kolmandiku võrra neil, kes saavad vähemalt kaks orgasmi nädalas. Eluea pikenemist seostatakse ka oksütotsiini vabanemisega ajus seksimise ajal. See on nii-öelda kallistamishormoon, mis vallandub siis, kui tunned ennast teise inimesega intiimselt ja hästi. Pikema eluea nimel on kõik meist nõus natuke pingutama ja miks mitte siduda pingutus naudingutega. Seksiapteek, milles leiad libestist kondoomini, asub siin!

Allikad: Tervis Pluss; healthline.com