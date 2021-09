Diabeedihaigete elu muudab lihtsamaks nüüd ka Eestis kättesaadav revolutsiooniline glükoositaseme jälgimise seade

Dexcom ONE koosneb sensorist, saatjast ja nutirakendusest. Kehale kinnitatakse väike sensor, mis mõõdab nahapinna all keha glükoosiväärtust reaalajas – enam pole vaja sõrme torkida ja valu tunda. Mõõdetud andmed saadetakse nutitelefoni Dexcom ONE äppi. Äpis on näha glükoosisisalduse liikumise suund ja kiirus, mis annab diabeetikule aegsasti märku sekkuda ning aitab vältida ohtlikult kõrge või madala veresuhkru taseme tekkimist.