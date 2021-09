Arvad, et sul on alkoholitarbimine kontrolli all. Kuidas aru saada, kas see ka tegelikult nii on?

Alkohol on emotsioonide reguleerija ja võimendaja. Tekib tunne, et kurbus või hirm on justkui väiksem ja rõõm justkui suurem. Sotsiaalses olukorras sirutatakse käsi alkoholi järele näiteks ärevuse leevendamiseks, kuid kui tavaolukorras on inimene seadnud endale piirid, kuidas käituda või mida mingis olukorras endale lubada, siis alkoholil on väge piire nihutada. Oluline küsimus on, kas ka õiges suunas? Kainele inimesele võib seesugune piiride nihutamine olla tajutav labase või nürimeelsena. Alkohol kohe kindlasti ei pane meid tajuma paremini teiste inimeste piire, vastupidi, oleme teiste inimeste lugemisel kehvemad.

Alkohol on esialgu stimulant, aga hiljem muutub depressandiks ehk siis kurbusest juues võib hetkeks tunduda olukord parem, kuid tegelikult tuleb see kurbus mõne aja pärast tagasi ja isegi veel suuremana.

Kuivõrd mängivad alkoholitarbimises rolli ühiskondlikud traditsioonid?

Tegelikult on paljud ühiskondlikud rituaalid alkoholist n-ö läbi imbunud. Näiteks kurva sündmuse puhul tarbitakse alkoholi, et kurbus läheks väiksemaks ja rõõmsa sündmuse puhul võetakse tähistamiseks, et rõõm läheks justkui suuremaks. Kui vaadata vanemat põlvkonda, siis polnud praktiliselt ühtegi sündmust alkoholita ja isegi laste sünnipäeval oli traditsiooniks, et täiskasvanud löövad sünnipäevalapse terviseks omavahel alkoholiklaasid kokku. Tänapäeval on seda mõnevõrra vähem ja osatakse tähistada ka ilma alkoholita.

Kuidas mõjutab alkohol paari- ja seksuaalsuhteid?

Paarisuhtes on oluline imetlus ja see, et inimesed suudaksid üksteist austada. Imetlus on eriti oluline seksuaalse iha jaoks, et tekiks soov olla partneriga füüsilises kontaktis. Kui aga alkoholiga on mindud üle piiri, võib muutuda inimene vastaspoolele ebameeldivaks ja kaob ka iha, kuni ühel hetkel on suisa võimatu emotsionaalset kontakti saavutada.