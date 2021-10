“Mul ei ole kuhugi kiiret.”

“Tahan nautida elu päev korraga,” sõnab kunagine telediktor Merle Randma (68). Ta tunnistab häbenemata, et on parasjagu mugav, sest “pidev enesepiitsutamine võtaks elamise mõnu ära”, ja ka isepäine: kohe peab aeg-ajalt kõik jätma ja üksi laia ilma peale uitama minema. Kõige mõnusam päev Merle jaoks ongi see, kui saab lihtsalt omaette kulgeda.

Ulvi Tüllinen ulvi.tullinen@ekspressmeedia.ee