„Head tüdrukud on tagasihoidlikud.“ Eduhirm on sama levinud, kui hirm läbi kukkuda. Kuidas sellest jagu saada?

Kõige suurem komistuskivi saavutuste teel näib olevat hirm ebaõnnestumise ees. Palju salakavalamalt takistab meid lendu tõusmast aga hirm… edu ees.



Karta edu kõlab paradoksina. Miks peljata, et sul hästi läheb? Eduhirmu on aga palju ja sellega silmitsi seista veel keerulisem kui läbikukkumis­hirmuga, kinnitavad psühholoogid.