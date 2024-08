ARST SELGITAB | Kuidas kõrvu vaigust puhastada ja millist laialt levinud meetodit kindlasti kasutada ei tohi

Marko (49) on innukas ujumise harrastaja, kuid aeg-ajalt põhjustab trenn talle ka piinu. Nimelt on mehe organismi eripäraks üsna rohke kõrvavaigu teke – see ei taha aga alati hästi välja voolata ja põhjustab kuulmekäiku kogunedes ning vee ja soojuse mõjul paisudes kõrva lukkuminekut, sügelust, häirivat valu ja põletikku. Aastaid kasutas Marko kõrvavaiguga võitlemiseks vatitikke, kuni sai teada, et need probleemi hoopis süvendavad. Nüüd kuulub tema arsenali vastav õli, millega ta kõrvavaiku pehmendab ja siis selle suure süstlapritsiga välja loputab. Vahel jääb ta ennetamisega aga hiljaks ja sel juhul tuleb külastada arstikabinetti. Kõrva-nina-kurguarst on mehele öelnud, et tema probleemi soodustab kuulmekäigu liivakellakuju ja ehk võiks kaaluda selle laiendamist operatsiooniga.