120 kilo kaalunud Saara: haarasin õlekõrrest oma laste pärast

• Rasvumine pole kosmeetiline probleem, vaid krooniline haigus, mille sümptomid aja jooksul sagenevad ja süvenevad. Kaalukirurgia ei kuulu iluoperatsioonide hulka, vaid selle eesmärk on inimese elukvaliteedi ja tervise parandamine ning eluea pikendamine.

• Opereeritakse patsiente, kelle kehamassiindeks on üle 35kg/m2. Rasvumisega kaasuvate haiguste korral alates kehamassiindeksist 30 kg/m2.

• Pikaajalised uuringud on näitanud, et mittekirurgiliste meetoditega (dieet, kehaline aktiivsus, elustiil, nõustamine) on rasvumise korral võimalik kaotada kehakaalust umbes 5%, kirurgilise raviga aga 25–30%.

• Kaalukirurgiaga saavutatava suure kaalukaotuse tulemusel kaovad või leevenduvad enam kui 40 rasvumisega otseselt seotud haigust, sealhulgas II tüübi diabeet, uneapnoe, kõrgvererõhutõbi, düslipideemia, südamepuudulikkus, liigesehaigused, polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS jne). Samuti kahaneb operatsiooni tulemusel risk haigestuda neisse tulevikus.

• Kaalukirurgia vähendab enneagse surma riski 30–40%. Uuringud on näitanud, et täiskasvanutel kehamassi indeksiga 40–44,9 kg/m2 lühendab rasvumine eluiga 6,5 aastat ja KMI korral 55–59,9 kg/m2 peaaegu 14 aastat.

• Tänapäevane kirurgia on turvaline. Tõenäosus surra operatsioonist tingitud komplikatsioonide tõttu on alla 0,1% ehk sureb vähem kui üks patsient tuhandest. See on madalam kui risk surra pimesoole, sapikivide või liigesevahetuse operatsiooniga seotud tüsistustesse. Tõsiste komplikatsioonide risk kaalukirurgias on 1,5–2%.